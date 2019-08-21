Футболист Тарасов требует у "Локомотива" 12 тыс. евро на лечение

Полузащитник Дмитрий Тарасов обратился к "Локомотиву" с требованием выплатить ему компенсацию за операцию. Футболист получил травму в последнем матче за железнодорожников, но клуб отказался оплачивать лечение, сообщает телеграм-канал "Мутко против".

Операцию Тарасов сделал за собственные средства. Стоимость ее составила 10 тыс. евро. Кроме того, он потратил 2 тыс. евро на реабилитацию.

Тарасов защищал цвета "Локо" с 2010 по 2019 год. На его счету 188 матчей и 12 голов во всех турнирах. В составе клуба он стал чемпионом России в 2018 году, а также выиграл три Кубка страны.

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