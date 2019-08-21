Футболист Тарасов требует у "Локомотива" 12 тыс. евро на лечение

Полузащитник Дмитрий Тарасов обратился к "Локомотиву" с требованием выплатить ему компенсацию за операцию. Футболист получил травму в последнем матче за железнодорожников, но клуб отказался оплачивать лечение, сообщает телеграм-канал "Мутко против".
Операцию Тарасов сделал за собственные средства. Стоимость ее составила 10 тыс. евро. Кроме того, он потратил 2 тыс. евро на реабилитацию.
Тарасов защищал цвета "Локо" с 2010 по 2019 год. На его счету 188 матчей и 12 голов во всех турнирах. В составе клуба он стал чемпионом России в 2018 году, а также выиграл три Кубка страны.
Читайте также:
"Барселона" заказала футболки с фамилией Неймара
Ученые из Бельгии выяснили кто лучше - Месси или Роналду
"Матч ТВ" пока ничего не знает о трансляции матча "Брага" - "Спартак"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Астрологи рассказали о знаках Зодиака представителей женского пола, с которыми будет очень сложно построить крепкую семью.
В моем советском детстве мальчишки мечтали стать космонавтами, летчиками, на худой конец, быть похожими на полковника из соседней парадной. Прошло 20 лет...
Есть как минимум 17 государств, которые должны России и народу нашей страны около $27 млрд.Как будем забирать долги — и будем ли — хотя бы у основных должников?