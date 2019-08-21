"Барселона" заказала футболки с фамилией Неймара

Нападающий "ПСЖ" Неймар близок к переходу в "Барселону". Клубы значительно продвинулись в переговорах, поэтому каталонцы заказали футболки с фамилией футболиста и готовят его презентацию, сообщает RAC1.
Сине-гранатовые заказали партию у Nike. Бразилец уже записал видеообращение к фанатам, которое будет опубликовано вскоре после официального объявления. В нем Неймар попросил прощения за уход в "ПСЖ" и назвал причины такого решения двухлетней давности.
Неймар перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за 222 млн евро, став самым дорогим футболистом мира.
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