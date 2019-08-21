Ученые из бельгийского университета города Левен изобрели формулу для того, чтобы выявить лучшего футболиста мира. Они сравнили показатели двух игроков - Лионеля Месси и Криштиану Роналду, сообщает The Mirror.
Ученые дали формуле название VAEP. При расчете учитываются число голов, голевых передач, ударов, пасов, обводок, подкатов и других показателей. Показатели аргентинца и португальца были взяты за период с 2013 по 2018 год.
По сведениям ученых, в первые два сезона показатели Роналду и Месси были равны, но затем форвард "Барселоны" обошел конкурента. Показатель VAEP у Месси - 1,21, у Роналду - 0,61. Это значит, что аргентинец делает в два раза больше результативных действий, чем португалец.
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