Тульский "Арсенал" купил немецкого защитника Бауэра

Немецкий защитник Роберт Бауэр подписал контракт с тульским "Арсеналом". Соглашение рассчитано на долгий срок. Он будет выступать под номером 4.

Роберт является воспитанником "Ингольштадта", с которым в 2015 году провел дебютный матч в немецкой бундеслиге. Отметим, что на счету универсала, способного сыграть в обороне и на позиции опорного полузащитника, более 40 матчей за бременский "Вердер". В сезоне-2018/19 на правах аренды Бауэр выступал в составе "Нюрнберга".

Защитник имеет опыт выступлений за юношеские и олимпийскую сборные Германии.

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