Телеканал "Матч ТВ" пока не комментирует показ ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы между "Брагой" и "Спартаком". Игра состоится 29 августа в Португалии.
"Как только будет информация по данному матчу, мы обязательно об этом сообщим", - заявили в пресс-службе "Матч ТВ" на запрос "Спорт-Экспресса".
На прошлой неделе вокруг игры "Порту" - "Краснодар" (2:3) произошел скандал. Телеканал анонсировал трансляцию игры, но за 5 минут до начала отменил ее. Позже "Матч ТВ" и "Порту" обвинили друг друга в срыве трансляции.
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