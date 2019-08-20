"Матч ТВ" пока ничего не знает о трансляции матча "Брага" - "Спартак"

Телеканал "Матч ТВ" пока не комментирует показ ответного матча плей-офф квалификации Лиги Европы между "Брагой" и "Спартаком". Игра состоится 29 августа в Португалии.

"Как только будет информация по данному матчу, мы обязательно об этом сообщим", - заявили в пресс-службе "Матч ТВ" на запрос "Спорт-Экспресса".

На прошлой неделе вокруг игры "Порту" - "Краснодар" (2:3) произошел скандал. Телеканал анонсировал трансляцию игры, но за 5 минут до начала отменил ее. Позже "Матч ТВ" и "Порту" обвинили друг друга в срыве трансляции.

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