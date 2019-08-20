Неймар собирается стать гражданином Кипра

Футболист "ПСЖ" Неймар претендует на гражданство Кипра. Бразилец ведет переговоры о покупке элитных апартаментов. Это позволит нападающему получить паспорт, сообщает "Вестник Кипра".
Гражданином Кипра может стать любой инвестор, который приобретет недвижимость стоимостью выше 2 млн евро. Ранее в Лимассоле был замечен Пини Захави, представляющий интересы Неймара. Он ведет переговоры о покупке апартаментов стоимостью 5 млн и площадью более 500 кв.м.
По сведениям испанской прессы, приобретение недвижимости на Кипре может говорить о возобновлении переговоров «ПСЖ» и «Барселоны» о трансфере Неймара в испанский клуб. Этому может поспособствовать наличие у игрока гражданства Кипра.
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