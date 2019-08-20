Кононов выполнил ультиматум "Спартака" и остается тренером до зимы

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов выполнил ультиматум руководства клуба. Белорусскому специалисту в конце июля дали пять матчей на исправление ситуации в команде.

Красно-белые сыграли вничью с "Динамо" (0:0), дважды обыграли "Тун" в Лиге Европы (3:2, 2:1), а также по разу "Ахмат" (3:1) и ЦСКА (2:1). Тем самым команда исправила положение в турнирной таблице. Кононов останется главным тренером "Спартака" как минимум до зимы, сообщает Евро-футбол.

Спартаковцы вышли в плей-офф раунд квалификации Лиги Европы, где сыграют с португальской "Брагой". Команда поднялась на четвертое место в чемпионате России с отставанием от лидирующего "Зенита" в три очка.

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