Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин рассказал о том, как прошел прием у президента США Дональда Трампа. По словам хоккеиста, у него не было сомнений по поводу посещения Белого дома.
"Лично у меня - нет. В «Кэпиталз» каждый сам решал, принимать ли приглашение. У меня проблем с этим не было. Прием прошел шикарно, Трамп был очень позитивен и весел. Я доволен, что смог побывать в Белом доме", - заявил Овечкин в интервью Forbes.
Прием у Трампа состоялся в марте 2019 года. В 2018 году "Столичные" впервые выиграли Кубок Стэнли.
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