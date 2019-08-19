ФИФА назвала претендентов на звание лучшего гола прошлого сезона

ФИФА назвала претендентов на получение премии Ференца Пушкаша. Приз автору лучшего гола прошлого сезона будет вручен 20 октября.
Среди претендентов на премию значатся:
Читайте также:
Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы
В суде назвали дату рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева
УЕФА назвал судей на матч Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Краснодар"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Недавние исследования показали, что до 25 процентов случаев рака полости рта и 35 процентов случаев рака горла могут быть связаны с вирусом папилломы человека (ВПЧ).
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.
В ведомстве считают, что работодателям следует оценить материальные издержки, связанные с курением сотрудников.