Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы

Свердловский областной суд рассмотрит иск кандидата на выборах в Госдуму от партии "Справедливая России" Алексея Коровкина. Политик хочет, чтобы суд снял с выборов кандидата Антона Шипулина. Ранее избирательная комиссия региона сообщила, что олимпийский чемпион по биатлону скрыл ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей.

"Административный иск об отмене регистрации кандидата в депутаты Государственной думы 7 созыва по Серовскому одномандатному избирательному округу Антона Шипулина будет рассмотрен Свердловским областным судом 21 августа в 14.00 (12.00 мск)", - говорится в сообщении, которое приводит "РИА Новости".

Руководитель свердловского регионального отделения партии "Справедливая Россия" Андрей Кузнецов сообщил РИА Новости в понедельник, что Шипулин имеет в собственности ценные бумаги немецкого Commerzbank, что по закону является основанием для снятия кандидата с выборов, которые состоятся 8 сентября.

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