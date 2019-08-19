В суде назвали дату рассмотрения ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева

Суд назначил дату рассмотрения ходатайства об УДО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина. Заседание состоится 6 сентября в помещении исправительной колонии, где отбывают заключение спортсмены.
"Ходатайства об УДО Кокорина и Мамаева будут рассмотрены 6 сентября с 09:00 в выездном судебном заседании в помещении ФКУ ИК-4 УФСИН России по Белгородской области", — приводит Sport24 заявление суда.
Напомним, Мамаев вместе с нападающим "Зенита" Александром Кокориным и его младшим братом Кириллом, а также футболистом-любителем Александром Протасовицким отбывают наказание в колонии за участие в нескольких драках в центре Москвы. Мамаев выйдет на свободу 6 ноября 2019 года, а Кокорин освободится месяцем позже.
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