УЕФА назвал судей на матч Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Краснодар"

УЕФА назвал судейскую бригаду на первый матч плей-офф раунда отбора Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Краснодаром". Команды рассудят испанцы:

главный судья - Карлос дель Серро Гранде,

ассистенты - Хуан Карлос Юсте и Роберто Алонсо,

резервный рефери - Хосе Мария Санчес,

видеоассистенты рефери (ВАР) - Алехандро Эрнандес и Хуан Мартинес.

Игра между вице-чемпионом Греции и бронзовым призером чемпионата России пройдет в Пирее 21 августа. Ответный матч состоится в Краснодаре 27 августа.

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