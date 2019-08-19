УЕФА назвал судей на матч Лиги чемпионов "Олимпиакос" - "Краснодар"

УЕФА назвал судейскую бригаду на первый матч плей-офф раунда отбора Лиги чемпионов между "Олимпиакосом" и "Краснодаром". Команды рассудят испанцы:
Игра между вице-чемпионом Греции и бронзовым призером чемпионата России пройдет в Пирее 21 августа. Ответный матч состоится в Краснодаре 27 августа.
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