Дети Тарасенко поели хлопьев с молоком из Кубка Стэнли

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко рассказал о том, как использовал Кубок Стэнли после завоевания трофея. В руках хоккеиста трофей находился недолго - всего несколько часов.

"В Сент-Луисе у меня пару часов был кубок после победы. По классике - дети хлопья с молоком поели, и все", - заявил Тарасенко в интервью Sport24.

Тарасенко позже получит трофей в пользование на один день. Трофей россиянин привезет в Новосибирск. О том, как использовать его сейчас, спортсмен пока не придумал.

Напомним, в прошлом году трофей находился в руках россиян из "Вашингтона" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова. Кузнецов тогда поел из "чашки" пельменей.

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