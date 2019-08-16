"Локомотив" отказался от варианта подписания контракта с итальянским нападающим Марио Балотелли. Руководство столичной команды заявило, что атакующая линия укомплектована, сообщает Sport24.
Ранее "Локо" приобрел у "Зенита" форварда Луку Джорджевича. Также в команде есть Эдер и Федор Смолов.
Ранее Балотелли выступал за "Интер", "Манчестер Сити", "Милан", "Ливерпуль", "Ниццу" и "Марсель". Летом у него закончился контракт с французской командой, поэтому "Локомотиву" итальянец мог достаться бесплатно.
В своей карьере Балотелли провел 359 матчей, в которых забил 146 голов. За сборную Италии он отыграл 36 встреч и забил 14 мячей.
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