Бывший владелец ФК "Кубань" оштрафован на 198 млрд рублей

Бывший владелец ФК "Кубань" Олег Мкртчан признан виновным в хищении кредитов ВЭБ на сумму в 2,5 млрд долларов. Дело было рассмотрено в Мосгорсуде.

По уголовному делу (мошенничество) Мкртчан лишен свободы на 9 лет. По гражданскому иску "Фонда промышленных активов" ("дочка" ВЭБ) c ответчика взыскали 198 млрд 498 млн 230 тыс. рублей.

Олег Мкртчан - уроженец Армавира. С 1997 года работал в "Индустриальном союзе Донбасса" (ИСД), корпорации Сергея Таруты. В 2012 году занимал 14-е место в списке самых богатых людей Украины с активами в размере 1,25 млрд долларов.

ИСД владел множеством активов в России. Мктрчан был владельцем ФК "Кубань", которая ранее обанкротилась.