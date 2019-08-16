Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что после инцидента с ударом пожилого мужчины Конора Макгрегора необходимо посадить в тюрьму. В Ирландии за такое правонарушение бойцу может грозить максимум штраф.
"Таки должны сидеть в тюрьме. Он делал хорошие вещи для спорта, но сейчас потерял весь рассудок. Он обезумел. Сегодня он ударил старика, а что будет потом? Могу представить, что было бы, если бы на его месте был я. Что бы тогда написали журналисты?
Это недопустимо, как к такому относятся власти в Ирландии? Почему он без проблем получает визу США? Он должен сидеть в тюрьме", - заявил Хабиб в TMZ.
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