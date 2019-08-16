На стадионы после ЧМ-2018 потрачено более 16 млрд рублей

Правительство России показало увеличенную сметную стоимость стадионов чемпионата мира-2018. После завершения турнира на семь арен было потрачено 16,78 млрд рублей.
Увеличение стоимости связано с реализацией требований ФИФА и правительства к нормативам по инфраструктуре мест, а также ужесточением требований по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности.
Для этих целей дополнительно было выделено:
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