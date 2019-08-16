На стадионы после ЧМ-2018 потрачено более 16 млрд рублей

Правительство России показало увеличенную сметную стоимость стадионов чемпионата мира-2018. После завершения турнира на семь арен было потрачено 16,78 млрд рублей.

Увеличение стоимости связано с реализацией требований ФИФА и правительства к нормативам по инфраструктуре мест, а также ужесточением требований по обеспечению мер безопасности и антитеррористической защищенности.

Для этих целей дополнительно было выделено:

"Самара Арена" - 5,78 млрд рублей

"Волгоград Арена" - 3,34 млрд

"Нижний Новгород" - 2,62 млрд

"Екатеринбург Арена" - 1,55 млрд

"Мордовия Арена" - 1,27 млрд

"Калининград" - 1,3 млрд

"Ростов Арена" - 0,92 млрд.

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