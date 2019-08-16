Пилоты, спасшие самолет А321, станут гостями матча "Урал" - "Крылья"

Члены экипажа самолета U6-178 станут почетными гостями матча 6-го тура РПЛ между "Уралом" и "Крыльями Советов". Перед началом игры их ждет церемония чествования, сообщает пресс-служба команды из Екатеринбурга.
Во время взлета с аэродрома Жуковский в двигатели лайнера Москва - Симферополь попали птицы. Пилоты приняли решение сажать самолет, выключили двигатели и убрали шасси, чтобы посадка была как можно мягче. Самолет был посажен в кукурузное поле в Раменском районе. Все 226 пассажиров и 7 членов экипажа остались живы. Более 70 человек обратились в больницы с травмами различной тяжести.
Ранее стало известно, что члены экипажа получат абонементы на матчи "Урала".
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