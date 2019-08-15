"Спартак" снова победил "Тун" и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы

"Спартак" победил швейцарский "Тун" со счетом 2:1 во втором матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы. Красно-белые вышли в плей-офф отбора. Первая игра между команда завершилась в пользу россиян со счетом 3:2.

В ответной игре спартаковцы пропустили гол в первом тайме. Во второй половине красно-белые забили дважды. Помощь команде пришла со стороны новичков. Немецкий полузащитник Андре Шюррле забил гол и сделал результативную передачу, аргентинец Эзекиэль Понсе забил гол, а Резиуан Мирзов отдал голевой пас.

"Спартак" сыграет с победителем пары "Брага" (Португалия) - "Брондбю" (Дания). В первой игре португальцы обыграл соперника со счетом 4:2.

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