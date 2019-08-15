Месси пропустит старт чемпионата из-за травмы

Форвард "Барселоны" Лионель Месси пропустит первый тур чемпионата Испании. Нападающий не сможет принять участие в игре против "Атлетика" из Бильбао, который состоится 16 августа, сообщает Reuters.
Ранее сообщалось, что у Месси диагностировали растяжение икроножной мышцы. Из-за травмы аргентинский форвард не полетел с командой в США, где "Барса" провела две встречи с итальянским "Наполи".
Месси провел в "Барселоне" всю свою карьеру. На его счету 687 матчей и 603 гола за клуб.
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