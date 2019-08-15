Аргентинские волейболисты повторили жест Бузато, сузив глаза

Волейболисты сборной Аргентины после победного матча против Китая (3:2) повторили жест тренера сборной России Сержио Бузато. Игроки сузили глаза пальцами, чем вызвали негодование китайской команды.

Раскосые глаза аргентинцы сделали на итоговой фотографии. Победа над Китаем позволила сборной выйти на Олимпиаду-2020 в Токио. Пока извинения через Instagram принес только Факундо Конте, долгое время игравший в китайском клубе.

Международная федерация волейбола (FIVB) ведет разбирательство этого инцидента. Пока не известно, примет ли FIVB меры против аргентинской команды и Бузато.

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