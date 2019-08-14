Самолет погибшего футболиста Салы, скорее всего, горел перед падением

Отдел расследования авиационных происшествий Великобритании опубликовал отчет о трагедии с легкомоторным самолетом, на борту которого находился аргентинский футболист Эмилиано Сала. Крушение произошло 22 января над Ла-Маншем. Тело аргентинца было найдено 3 февраля.
Исходя из отчета, в крови Салы повышенный уровень карбоксигемоглобина, то есть перед смертью футболист надышался угарного газа. Уровень соединения в крови превысил 58 процентов, из-за чего может случиться даже сердечный приступ.
Пилот самолета не был отделен дверью от салона самолета. Комиссия сделал вывод, что он также мог надышать угарного газа, из-за чего потерять способность управления самолетом.
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