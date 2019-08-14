На "Роза Хутор" пройдет Live Sport Fest'19

Российские знаменитости примут участие в фестивале спорта и фитнеса, который пройдет на курорте 16-18 августа.

Знаменитые российские атлеты и звезды шоу-бизнеса займутся спортом в горах Сочи. Юрий Дудь, Ирина Муромцева, Мари Краймбрери, Звонкий, ST, Пицца, Мария Шурочкина, Сергей Панов и многие другие станут участниками трехдневного фестиваля LIVE SPORT FEST'19. Мероприятие пройдет с 16 по 18 августа сразу на трех площадках курорта "Роза Хутор". В программе — утренние зарядки, велопробеги, мини-турниры по игровым видам спорта, занятия йогой, а также лекции и встречи с селебритис.

В первый день фестиваля, 16 августа, состоится соревнование по Cyclo-cross. На Верхнем озере возле Роза Стадион гости курорта смогут проверить свои силы на горных велосипедах. Победителей ждет встреча с хип-хоп и рэп-певецом KARTASHOW. В тот же день в программе — гонки на Sup и мини-турнир по футболу, в котором сразятся несколько команд, а у победителей будет возможность общения со знаменитым журналистом и видеоблогером Юрием Дудем.

Горный забег, финалистов которого встретит радиоведущая Ирина Муромцева, пройдет 17 августа. На это число также намечены настоящий бой на надувных досках — Sup Polo и мини-турнир по волейболу. Спортивный фестиваль на "Роза Хутор" продолжится 18 августа, когда заявлены можно будет заняться Kangoo Jumps и Sup-йогой.

В этот же день пройдет мини-турнир по баскетболу, в котором за призы поборятся несколько команд. Победители встретятся с российским баскетболистом, заслуженным мастером спорта России, игроком национальной сборной по баскетболу Сергеем Пановым.

На фестивале любителей спорта также ждут утренние зарядки с Настей Кудрей и Тосей Чайкиной, энергичные тренировки с Мари Краймбери и российской синхронисткой, олимпийской чемпионкой, 11-кратной чемпионкой мира Марией Шурочкиной.

Ежедневный сбор смелых и активных будет организован возле концертного зала Роза Холл, откуда всех желающих до площадок со спортивными активностями доставят на на специальных шаттлах.

Участие во всех мероприятиях фестиваля бесплатное.