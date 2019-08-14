Футболист Руни нанял специалиста, чтобы бросить пить

Английский футболист Уэйн Руни нанял специалиста по семейным отношениям. Главной задачей психолога будет избавление форварда от алкогольной зависимости, сообщает The Sun.
По сведениям источника, Руни начал пить в США, где выступал за "Ди Си Юнайтед". Из-за этого у футболиста возникли проблемы с женой Колин. Экс-игрок сборной Англии вернется на родину в октябре и тогда начнет заниматься с тренером, чтобы полностью отказаться от алкоголя.
Руни ранее выступал за "Эвертон" и "Манчестер Юнайтед". Летом он подписал контракт с "Дерби Каунти", где будет выступать в роли играющего тренера.
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