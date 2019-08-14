"Россия и Украина - братья". Дзюба поддержал Ракицкого

Российский нападающий "Зенита" Артем Дзюба поддержал украинского защитника клуба Ярослава Ракицкого. Во время флеш-интервью форвард сборной России подбежал к партнеру по команде и выкрикнул: "Россия и Украина - братья. Братья!"



Ракицкий и Дзюба

Ракицкий опубликовал это видео в Instagram. Ролик он подписал так: "Когда-то все это закончится. Вера в мирное небо".

Украинский футболист является воспитанником донецкого "Шахтера". Там же Ракицкий провел всю карьеру до перехода в "Зенит" зимой. За футболиста питерцы заплатили 10 млн евро.

Защитнику в этом сезоне удалось уникальное достижение. Он за год стал чемпионом и России, и Украины. Вместе с тем, Ракицкий потерял место в сборной Украины.

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