Российский нападающий "Зенита" Артем Дзюба поддержал украинского защитника клуба Ярослава Ракицкого. Во время флеш-интервью форвард сборной России подбежал к партнеру по команде и выкрикнул: "Россия и Украина - братья. Братья!"
Ракицкий опубликовал это видео в Instagram. Ролик он подписал так: "Когда-то все это закончится. Вера в мирное небо".
Украинский футболист является воспитанником донецкого "Шахтера". Там же Ракицкий провел всю карьеру до перехода в "Зенит" зимой. За футболиста питерцы заплатили 10 млн евро.
Защитнику в этом сезоне удалось уникальное достижение. Он за год стал чемпионом и России, и Украины. Вместе с тем, Ракицкий потерял место в сборной Украины.
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