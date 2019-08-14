Бузова подумала, что Смолов послал воздушный поцелуй ей

Нападающий "Локомотива" Федор Смолов в последнем матче команды против "Урала" (2:0) забил гол. Во время празднования взятия ворот футболист отправил на трибуны воздушный поцелуй, из-за чего среди болельщиков и болельщиц возникли пересуды.

Все оказалось намного проще - Смолов послал воздушный поцелуй своей маме, которая находилась на трибунах. Хоккеист "Лос-Анджелес Кингз" Илья Ковальчук пошутил над футболистом.

"Бро, я думал, ты посвятил Бузовой, 100 процентов", - написал хоккеист в Instagram.

"Не один ты так подумал", - ответила Бузова.

Отметим, ведущая и певица Ольга Бузова ранее была замужем за экс-футболистом "Локо" Дмитрием Тарасовым. Смолов был женат на ведущей и модели Виктории Лопыревой.

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