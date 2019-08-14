Таблица коэффициентов УЕФА: Россия увеличила отрыв до восьми очков

Победа "Краснодара" над "Порту" в 3-м раунде Лиги чемпионов позволила России увеличить отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА. Страны ведут борьбу за шестое место, которое дает право заявить в ЛЧ дополнительную команду.

Россия, занимающая шестое место, в этом году заявила в еврокубки 6 команд: 3 в ЛЧ (2 в групповой этап+1 в квалификацию) и 3 в ЛЕ (1 в групповой этап+2 в квалификацию). Заявка Португалии, которая была седьмой, выглядела так: 2 команды в ЛЧ (1+1) и 3 команды в ЛЕ (1+2).

Коэффициенты в таблице УЕФА считаются за пять последних сезонов. Учитывается результат каждого матча. За победу начисляется 2 очка, за ничью - 1 очко, поражение - 0 (в квалификации - в два раза меньше). Затем вычисляется средний показатель - все очки, заработанные клубами, делятся на количество стартовавших команд. Кроме того, есть бонусы. Так, за выход в групповой этап Лиги чемпионов начисляется 4 очка.

В этом сезоне Россия заработала 10 очков или коэффициент 1,667 (10/6). Португалия набрала 9 очков или коэффициент 1,800 (9/5). Всего в активе России коэффициент 42,549, у Португалии - 40,949. Португальцы отстают на 1,600 балла или 8 очков.

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