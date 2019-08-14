"Краснодар" вышел в плей-офф раунд Лиги чемпионов, победив "Порту". После первого матча "быки" уступали в счете 0:1, но на выезде смогли победить 3:2 и за счет большего количества мячей в гостях прошли дальше.
В 4-м круге краснодарцы встретятся с вице-чемпионом Греции "Олимпиакосом". Команда из Пирея с общим счетом 3:0 обыграла турецкий клуб "Башакшехир".
Все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов:
Первые матчи состоятся 20 и 21 августа, ответные - 27 и 28 августа. Победители пар станут участниками группового этапа Лиги чемпионов.
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