Определены все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов

"Краснодар" вышел в плей-офф раунд Лиги чемпионов, победив "Порту". После первого матча "быки" уступали в счете 0:1, но на выезде смогли победить 3:2 и за счет большего количества мячей в гостях прошли дальше.

В 4-м круге краснодарцы встретятся с вице-чемпионом Греции "Олимпиакосом". Команда из Пирея с общим счетом 3:0 обыграла турецкий клуб "Башакшехир".

Все пары плей-офф раунда Лиги чемпионов:

"Олимпиакос" (Греция) - "Краснодар" (Россия)

ЛАСК (Австрия) - "Брюгге" (Бельгия)

АПОЕЛ (Кипр) - "Аякс" (Голландия)

"Янг Бойз" (Швейцария) - "Црвена Звезда" (Сербия)

"Клуж" (Румыния) - "Славия" (Чехия)

"Динамо" З (Хорватия) - "Русенборг" (Норвегия).

Первые матчи состоятся 20 и 21 августа, ответные - 27 и 28 августа. Победители пар станут участниками группового этапа Лиги чемпионов.

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