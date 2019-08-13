Раскрыты детали контракта Шюррле со "Спартаком"

Стали известны детали контракта Андре Шюррле со "Спартаком". По арендному соглашению зарплата футболиста составляет 2,3 млн евро. В случае хороших выступлений оплата может увеличиться до 3,5 млн евро.

Красно-белые заплатили 3 млн евро игроку в качестве подъемных. По информации СМИ, "Спартак" выиграл борьбу за футболиста у "Локомотива". Железнодорожники предлагали нападающему 2 млн евро в год и 1 млн подъемных.

"Спартак" арендовал 29-летнего Шюррле 31 июля. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока. Немец забил один гол и сделал одну передачу в двух матчах РПЛ.

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