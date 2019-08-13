Чемпионка Европы Мстиева получила дисквалификацию на 8 лет

Тяжелоатлетка Диана Мстиева получила дисквалификацию на 8 лет за нарушение антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР). Отстранение отсчитывается с 14 мая 2019 года.

Для Мстиевой это второе наказание за допинг. Ранее она отбывала дисквалификацию с 2014 по 2016 год. В 2017 году спортсменка стала чемпионкой Европы в категории до 90 кг. Также на счету тяжелоатлетки серебро чемпионата Европы-2019.

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