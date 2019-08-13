"ПСЖ" назвал сумму, за которую продаст Неймара "Барселоне"

"ПСЖ" огласил стоимость трансфера бразильского нападающего Неймара. Парижане не хотят продавать футболиста, но за 250 млн евро готовы отдать игрока в "Барселону". В 2017 году каталонцы продали игрока за 222 млн евро.

Требуемая сумма слишком велика для "Барселоны", поэтому клуб предлагал "ПСЖ" некоторых своих игроков, но только бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо может заинтересовать главного тренера клуба Томаса Тухеля.

Интерес к 27-летнему Неймару также проявляет "Реал". Форвард хочет вернуться в "Барселону", но может также рассмотреть вариант с переходом в "Королевский клуб".

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