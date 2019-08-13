Русский вице-президент "Вашингтона" выиграл в лотерею $1 млн

Вице-президент "Вашингтона" Сергей Кочаров выиграл в лотерею 1 млн долларов, сообщает организатор розыгрыша Virginia Lottery. Билет россиянин купил случайно в одном из продуктовых магазинов около своего дома.
"Когда я узнал о выигрыше, я был очень удивлен. Всегда слышал о джекпотах, но никогда не думал, что когда-нибудь повезет и мне. Это очень крутое чувство!" - добавил Кочаров.
Качаров курирует пресс-службу "Вашингтона". В 2016 году он работал со сборной России на Кубке мира.
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