Футболист "Зенита-84" погиб под колесами электрички из-за наушников

Футболист "Зенита-84" Максим Довлатов трагически погиб под колесами электрички в Петербурге. 15-летний подросток переходил пути и не услышал приближения поезда.
По версии следствия, машинист электрички подавал сигналы, тормозил и делал все от него зависящее, чтобы избежать трагедии. Но молодой человек находился в наушниках, поэтому не услышал сигналов.
"Мы все скорбим и приносим искренние соболезнования родным и близким. Ему было всего 15 лет", - говорится в сообщении футбольного клуба.
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