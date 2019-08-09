Суд закрыл дело против Неймара, которого обвинили в изнасиловании

Судья из Сан-Паулу Ана Виейра де Мораес прекратила рассмотрение дела футболиста Неймара. Суд и прокуратура постановили, что нет достаточных доказательств, чтобы привлечь игрока к ответственности.
Ранее футболиста в изнасиловании обвинила модель Нажила Триндади. По ее словам, инцидент произошел в Париже в одном из отелей.
"Невозможно узнать, что случилось в четырех стенах. У нас есть его (Неймара) слово против ее, у нас нет достаточных доказательств для предъявления обвинения", - объяснила прокурор.
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