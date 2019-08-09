Шипулин обвинил СБР в запугивании биатлонистов

Бывший биатлонист Антон Шипули встал на защиту спортсменов в их споре с Союзом биатлонистов России (СБР). Ранее Александр Логинов отказался подписывать контракт с организацией. По словам Шипулина, в СБР угрожают недовольным спортсменам отлучить от команды.

Все дело в пункте о том, что спортсмены должны выполнять требования спонсоров СБР. У некоторых биатлонистов есть свои спонсоры.

"Думаю, что решение Александра не подписывать контракт сразу, а вступить в переговоры, показало всем остальным ребятам, что они могли допустить ошибку, согласившись на изначально предложенные условия. Я бы не стал ситуацию называть мятежом, Логинов поступает абсолютно грамотно, отстаивая свои права.

Руководство СБР просто-напросто угрожает ребятам: "не подпишешь - не будешь выступать". Парней просто запугивают. Это низко и отвратительно. Молодые ничего ответить не могут, а опытные ребята, конечно, сопротивляются", - заявил Шипулин для ТАСС.

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