Украинский футболист Гармаш раскритиковал Ракицкого за переход в Зенит

Полузащитник сборной Украины Денис Гармаш выступил с критикой защитника Ярослава Ракицкого, который зимой перешел из "Шахтера" в "Зенит". По мнению футболиста киевского "Динамо", украинцы не имеют права играть в России.
"Каждый человек выбирает свою судьбу. Но на данный момент это неприятно, что он перешел. Но он сам выбирает, сам принимает решение как ему жить с этим. В настоящее время, когда у нас в стране идет война - это неприемлемо. Каждый должен выбирать свою позицию", - заявил Гармаш во время встречи с фанатами киевским "Динамо".
Также в "Рубин" перешел Олег Данченко, ранее защищавший цвета "Енисея". Московское "Динамо" укрепилось еще одним футболистом украинской сборной Иваном Ордецом.
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