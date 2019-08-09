СМИ: Черчесов возглавит "Спартак" через год

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить "Спартак" летом 2020 года. Красно-белые дождутся окончания контракта специалиста с РФС, сообщает "Бизнес Online".

Инициатор приглашения Черчесова — владелец "Спартака" Леонид Федун. Бизнесмен пытался пригласить тренера уже этим летом, но вице-премьер РФ по спорту Ольга Голодец не дала своего согласия на совмещение постов.

Черчесов возглавлял "Спартак" с июня 2007-го по август 2008 года, выиграв с командой серебряные медали РПЛ.

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