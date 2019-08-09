Тренер сербов о матче с США: да поможет им бог

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич перед Кубком мира-2019 заявил, что не думает о команде США, с которой может встретиться на турнире.

"Пусть США играют в свой баскетбол, а мы будем в свой. Если мы встретимся... да поможет им бог. Мы не думаем об этой команде. Есть и другие - Греция, Россия, Франция, Аргентина, Канада, Бразилия, Испания...

Сербия в первом групповом этапе сыграет с Италией, Анголой и Филиппинами. Американцы приедут на турнир в ослабленном составе.

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