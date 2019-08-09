Тренер сербов о матче с США: да поможет им бог

Главный тренер сборной Сербии по баскетболу Саша Джорджевич перед Кубком мира-2019 заявил, что не думает о команде США, с которой может встретиться на турнире.
"Пусть США играют в свой баскетбол, а мы будем в свой. Если мы встретимся... да поможет им бог. Мы не думаем об этой команде. Есть и другие - Греция, Россия, Франция, Аргентина, Канада, Бразилия, Испания...
Сербия в первом групповом этапе сыграет с Италией, Анголой и Филиппинами. Американцы приедут на турнир в ослабленном составе.
Читайте также:
МОК не будет вмешиваться в ситуацию с Южными Курилами
"Динамо" объявило о подписании футболиста сборной России Нойштедтера
Майк Тайсон рассказал, как обходил проверки на допинг
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.