Валерий Кистанов, руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН в интервью для "Правды.Ру" отметил, что Россия озвучит протест из-за того, что на карте проведения мероприятий Олимпиады-2020 отмечены четыре острова Южных Курил, принадлежащих нашей стране.
"Со стороны МИД будет, видимо, протест, Японию обвинят в том, что она использует Олимпиаду для продвижения своих незаконных притязаний на российскую территорию, как это было уже, когда Япония таким же образом опубликовала на сайте саммита Большой двадцатки, который проходил в Осаке в июне. Там то же самое было. И тогда российская сторона заявила протест. Но дальше этого дела не пойдет.
Да, это будет принято во внимание российской стороной, это окажет негативное влияние на создание благоприятной атмосферы в российско-японских переговорах по территориальным вопросам и заключению мира. Но не стал бы рассматривать как какой-то особый жесткий выпад со стороны Японии в адрес России доказать, что японская позиция не меняется. И Япония никогда не откажется от претензий на четыре южнокурильских острова, которые она называет своими северными территориями, и будет требовать их возвращения, несмотря на то, что сейчас ведутся переговоры российско-японские", - заявил Кистанов.
Также эксперт заявил, что это нельзя считать провокацией. По словам Кистанова, для Японии такие карты привычны.
"Не провокация это и не ошибка. Представьте себе, 70 с лишним лет Япония издает свои карты, на которых эти Южные Курилы показаны как северные территории. И что она ради Олимпиады откажется от своей территории, от своих претензий, от своей базовой позиции? Нет, это не провокация. Если вы посмотрите на японские карты, там вообще Курилы к северу от этих четырех южнокурильских островов показаны как нейтральная территория. И Южный Сахалин - тоже. Они не закрашены ни в цвет территории Японии, ни в цвет территории России. Потенциально Япония может еще со временем выступить так же и вопросом, а давайте посмотрим, кому вот эти территории принадлежат. Это нормальные с точки зрения Японии карты. Все, тут никаких провокаций нет", - сказал Кистанов.
Кроме того, эксперт считает, что Международный олимпийский комитет никак не будет реагировать на эту ситуацию.
"МОК, конечно, не пойдет на какие-то требования отказаться от этих карт, потому что это будет международный скандал. Япония будет резко возражать против этого. Будет ссора между Японией и МОК. Кому это нужно? Японии? Нет. МОК? Нет. МОК посчитает, что это чисто двухсторонняя проблема: российская и японская, пусть две стороны и решают. Олимпийское движение к этому не имеет никакого отношения", - заявил Кистанов.
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