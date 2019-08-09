"Динамо" объявило о подписании футболиста сборной России Нойштедтера

"Динамо" объявило о подписании хавбека сборной России Романа Нойштедтера. Футболист подписал контракт на один год. В новой команде он будет выступать под номером 15.

Для Нойштедтера, родившегося в Днепропетровске, но жившего Германии, это первый российский клуб. Ранее он выступал за "Майнц", гладбахскую "Боруссию", "Шальке" и турецкий "Фенербахче".

Нойштедтер провел 2 товарищеских матча за сборную Германии, но затем решил выступать в составе российской команды. За сборную России отыграл на данный момент 12 матчей, в которых забил 1 гол.

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