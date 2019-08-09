Майк Тайсон рассказал, как обходил проверки на допинг

Легендарный боксер Майк Тайсон признался, что во время спортивной карьеры употреблял допинг. Американец постоянно занимался фальсификацией проб.

По словам боксера, для того, чтобы отвлечь допинг-офицеров, он использовал искусственный половой орган. Когда Тайсон доставал его, медики отворачивались. Тогда боксер мог сделать манипуляции с пробами.

Тайсон заявил, что для манипуляций использовал мочу жены или детей. В пробирки отправлялись их анализы, а не спортсмена.

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