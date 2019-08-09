Легендарный боксер Майк Тайсон признался, что во время спортивной карьеры употреблял допинг. Американец постоянно занимался фальсификацией проб.
По словам боксера, для того, чтобы отвлечь допинг-офицеров, он использовал искусственный половой орган. Когда Тайсон доставал его, медики отворачивались. Тогда боксер мог сделать манипуляции с пробами.
Тайсон заявил, что для манипуляций использовал мочу жены или детей. В пробирки отправлялись их анализы, а не спортсмена.
Читайте также:
Украинский футболист дисквалифицирован на 10 матчей за расизм
Чемпионка России по конному спорту получила тюремный срок
Актер Назаров спел о победе "Спартака" над "Туном"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.
"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.
У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.