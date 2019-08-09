Украинский футболист дисквалифицирован на 10 матчей за расизм

Украинский вратарь латвийского "Вентспилса" Константин Махновский заработал длительную дисквалификацию от УЕФА. Он оскорбил сенегальского нападающего мальтйского клуба "Гзира Юнайтед" Амаду Самба. По утверждению африканца, оскорбления были на расистской почве.

Инцидент произошел во время матча 2-го раунда отборочного турнира Лиги Европы. Оба игрока были удалены в конце игры, после чего Махновский оскорбил соперника. УЕФА дисквалифицировал Махновского на 10 еврокубковых матчей.

Если "Вентспилс" выйдет в основной раунд Лиги Европы, Махновский там не сыграет. Но в первой игре 3-го раунда латвийцы уступили португальскому "Гимарайншу" со счетом 0:3. Так что в этом сезоне украинец отбудет только два матча наказания. Остальные переносятся на следующие сезоны.

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