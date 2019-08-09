Чемпионка России по конному спорту получила тюремный срок

Чемпионка России по конному спорту Елизавета Трощенкова получила три года тюрьмы за мошенничество. Девушка взяла в долг 3 млн рублей и не отдала деньги вовремя. Ее кредитор подал заявление в полицию, сообщает Mash.

Пока шло следствие, девушка нашла деньги и отдала долг. Несмотря на это, суд приговорил Трощенкову к трем годам лишения свободы.

Девушка сейчас находится в СИЗО №6 Москвы. Она провела встречу с омбудсменом Борисом Титовым и надеется, что он поможет выбраться на свободу. У Трощенковой дома трехлетний сын.

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