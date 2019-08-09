Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Чемпионка России по конному спорту получила тюремный срок

Спорт print

Чемпионка России по конному спорту Елизавета Трощенкова получила три года тюрьмы за мошенничество. Девушка взяла в долг 3 млн рублей и не отдала деньги вовремя. Ее кредитор подал заявление в полицию, сообщает Mash.

Пока шло следствие, девушка нашла деньги и отдала долг. Несмотря на это, суд приговорил Трощенкову к трем годам лишения свободы.

Девушка сейчас находится в СИЗО №6 Москвы. Она провела встречу с омбудсменом Борисом Титовым и надеется, что он поможет выбраться на свободу. У Трощенковой дома трехлетний сын.

Читайте также:

Футболиста "Гамбурга" обвиняют в подмене имени и возраста

Актер Назаров спел о победе "Спартака" над "Туном"

УЕФА наказал тбилисское "Динамо" за расизм

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Темы тюрьма конный спорт
Обсудить
Актуальная аналитика
Стоматология
Новое лечение решит проблему повышенной чувствительности зубов
Новости Грузии
Олег Айрапетов: Грузия - "кавказская пленница" собственных амбиций
Недвижимость
Дом размером с парковочное место: любопытные историй из мира недвижимости
Новости Все >
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
Cуд опять запретил фермеру из Новосибирска участвовать в выборах мэра
Чемпионка России по конному спорту получила тюремный срок
Минсельхоз РФ отверг идею запретить уничтожение санкционных продуктов
Горбунов: явка на выборах в Мосгордуму может составить 20-25%
Актер Назаров спел о победе "Спартака" над "Туном"
Врач: сыр с плесенью опасен для здоровья
Футболиста "Гамбурга" обвиняют в подмене имени и возраста
Глава МГИК: систему сбора подписей в поддержку кандидидатов надо менять
Совфед: на YouTube блокируют некоторые ролики о митингах в РФ
Последние материалы
Cуд опять запретил фермеру из Новосибирска участвовать в выборах мэра
Чемпионка России по конному спорту получила тюремный срок
Минсельхоз РФ отверг идею запретить уничтожение санкционных продуктов
Горбунов: явка на выборах в Мосгордуму может составить 20-25%
Актер Назаров спел о победе "Спартака" над "Туном"
Врач: сыр с плесенью опасен для здоровья
Футболиста "Гамбурга" обвиняют в подмене имени и возраста
Глава МГИК: систему сбора подписей в поддержку кандидидатов надо менять
Совфед: на YouTube блокируют некоторые ролики о митингах в РФ
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Здоровье и профилактика
Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы

Точная причина рака поджелудочной железы не ясна, но существуют определенные факторы, способствующие риску развития этого состояния.

Девять факторов, помогающих развиться раку поджелудочной железы
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Новости Украины
Погребинский: "Путин пока берет трубку, но навстречу Зеленскому идти не будет"
Недвижимость
Четыре самых необычных особняка известных людей
Мир. Новости мира
Детектив из Германии обнародует материалы по MH17
Общество
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина

"Идиоты" постоянно придумывают все новые ходы для очернения Иосифа Сталина, но ничего у них не получается и не получится, считает военный историк Борис Юлин.

Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Новости Москвы сегодня
Адвокат: лишение прав родителей, протестовавших с ребенком, - это политический заказ
Политика. Новости и аналитика
США используют YouTube для попыток устроить госпереворот в России
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: Россию хотят подвести к мини-оранжевой революции
Происшествия
Умершую в пансионате Тюмени одинокую труженицу тыла похоронили в мешке

У 91-летней Анны Бусыгиной не было родственников, а сама она позаботиться об организации своего погребения не смогла.

Умершую в пансионате Тюмени одинокую труженицу тыла похоронили в мешке
Семейную пару могут лишить ребенка из-за участия в протесте 27 августа
Общество
Семейную пару могут лишить ребенка из-за участия в протесте 27 августа
Политика. Новости и аналитика
Жириновский: голосовать за прозападных демократов народ уже не будет
Власть
Леонид Крутаков: власть должна выращивать оппозицию
Игорь Буккер Наш мозг запоминает много лишнего Игорь Буккер Любовь Степушова Эрдоган дал совет Зеленскому не увлекаться браслетами Любовь Степушова Сергей Костин Как Россия выращивает новых "власовцев" Сергей Костин
Комментарии
Олег Айрапетов: Грузия - "кавказская пленница" собственных амбиций
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
"Внутреннее" дело Киргизии не ее внутреннее, если она член ЕАЭС
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Борис Юлин: "идиоты" придумывают "идиотские" ходы, чтобы осудить Сталина
Турция и США решили создать зону безопасности на севере Сирии
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Роман ВАСИЛЕНКО: жилищные кооперативы - шаг к доступности жилья
Роман ВАСИЛЕНКО: жилищные кооперативы - шаг к доступности жилья
Роман ВАСИЛЕНКО: жилищные кооперативы - шаг к доступности жилья
Глава МГИК: систему сбора подписей в поддержку кандидидатов надо менять
Уроки Цхинвала-2008: вспоминаем пятидневную войну с Грузией
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Совфед: на YouTube блокируют некоторые ролики о митингах в РФ
Глава МГИК: систему сбора подписей в поддержку кандидидатов надо менять
Глава МГИК: систему сбора подписей в поддержку кандидидатов надо менять
В Совфеде сообщили о попытках США вмешаться в выборы в Мосгордуму
Япония обозначила Курилы своей территорией на сайте Олимпиады-2020
Совфед: на YouTube блокируют некоторые ролики о митингах в РФ
История и современность
В Шотландии археологи обнаружили элитное "питейное заведение" викингов
В Шотландии археологи обнаружили элитное "питейное заведение" викингов
В Китае археологи обнаружили древнейший лес
В Китае археологи обнаружили древнейший лес
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
В Индии потерпел крушение истребитель С-30
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Истребитель F-35 потренировался работать с системой IBCS
Турция и США решили создать зону безопасности на севере Сирии
Турция и США решили создать зону безопасности на севере Сирии
В армии России появятся спецподразделения антихакеров
В армии России появятся спецподразделения антихакеров
Почему современники Ярослава Мудрого не скрывали его хромоту
Почему современники Ярослава Мудрого не скрывали его хромоту
Роковая ошибка: зачем Наполеон просил помощи у своих заклятых врагов
Роковая ошибка: зачем Наполеон просил помощи у своих заклятых врагов
Навальный исполняет деструктивные для России приказы Запада за щедрые "пожертвования" — Горгадзе
Навальный исполняет деструктивные для России приказы Запада за щедрые "пожертвования" — Горгадзе
Эрдоган назвал Крым аннексированным. Чем ответит Россия?
Эрдоган назвал Крым аннексированным. Чем ответит Россия?
Фотогалереи
Volvo снова в топе 4 Фото Volvo снова в топе
Первая супермодель в мире: история любви 8 Фото Первая супермодель в мире: история любви
Русалки. Мифы или реальность? 10 Фото Русалки. Мифы или реальность?
Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют 9 Фото Чудеса технической мысли: удивляя, вдохновляют
Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает 9 Фото Кошачьи истории: "мимишность" зашкаливает
Домашнее
А вот и роддом: что ждет роженицу в его стенах
В Химках женщина родила третью двойню подряд
Врачи рассказали, о каких заболеваниях говорят ночные походы в туалет
Не понимают ровесники: что делать родителям ребенка в этом случае
Медики рассказали, можно ли умереть от страха
Врачи-диетологи советуют не заставлять детей доедать
"Росконтроль" сообщил о результатах проверки спагетти
Почему плохое настроение начинается с утра
Канадские специалисты выяснили, насколько безопасны домашние роды
Канадские специалисты выяснили, насколько безопасны домашние роды
Огурцы вдохновили инженеров на создание искусственных мускулов
Огурцы вдохновили инженеров на создание искусственных мускулов
10 советов для тех, кто сильно потеет
10 советов для тех, кто сильно потеет
Яичная диета - доступно и эффективно
Яичная диета - доступно и эффективно
На Дженнифер Лопес лопнул костюм на выступлении в Москве
На Дженнифер Лопес лопнул костюм на выступлении в Москве
Максим Виторган и Нино Нинидзе больше не скрывают свой роман
Максим Виторган и Нино Нинидзе больше не скрывают свой роман
Шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище
Шансонье Вилли Токарева похоронят на Калитниковском кладбище
Как ухаживать за кожей в жару
Как ухаживать за кожей в жару
Ортопедические стулья: какие бывают и как выбрать
Ортопедические стулья: какие бывают и как выбрать
Мебель из натуральной кожи: рекомендации по уходу
Мебель из натуральной кожи: рекомендации по уходу
Забавные фото
Они не променяли свободу на теплое молоко 7 Фото Они не променяли свободу на теплое молоко
Восемь архитектурных чудес света 8 Фото Восемь архитектурных чудес света
Толстяк - это не смешно 8 Фото Толстяк - это не смешно
На грани жизни и смерти 10 Фото На грани жизни и смерти
Скалы - шедевры мастера 8 Фото Скалы - шедевры мастера
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ