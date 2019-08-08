Седьмой футболист "Зенита" летом перешел в "Сочи"

"Зенит" объявил о переходе нападающего Антона Заболотного в "Сочи". Детали трансфера не разглашаются.
Заболотный стал седьмым игроком "Зенита", перешедшим летом в "Сочи". Ранее игроками новичка РПЛ стали Ибрагим Цаллагов, Иван Новосельцев, Дмитрий Полоз, Эльмир Набиуллин, Андрей Мостовой и Кристиан Нобоа.
Всего летом питерский клуб покинули 13 игроков. Еще шестеро - это Эрнани (перешел в "Парму"), Луиш Нету ("Спортинг"), Андрей Панюков ("Урал"), Александр Анюков ("Крылья Советов"), Егор Бабурин (Ростов) и Клаудио Маркизио, который клуб еще не нашел.
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