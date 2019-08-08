Россия принесет извинения корейским волейболисткам за жест Бузато

Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) принесет извинения за жест тренера женской сборной России Сержио Бузато, который после матча с командой Кореи сузил пальцами глаза. В корейской федерации волейбола это посчитали оскорблением и проявлением расизма.

"Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести", - приводит ТАСС слова главы ВФВ Александра Яременко.

Сам Бузато ранее заявил, что не хотел обидеть кореянок, а лишь показал, что сборная поедет на Олимпиаду. Победа над Кореей позволила россиянкам получить путевку на соревнования в Токио.

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