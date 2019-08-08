Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) принесет извинения за жест тренера женской сборной России Сержио Бузато, который после матча с командой Кореи сузил пальцами глаза. В корейской федерации волейбола это посчитали оскорблением и проявлением расизма.
"Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести", - приводит ТАСС слова главы ВФВ Александра Яременко.
Сам Бузато ранее заявил, что не хотел обидеть кореянок, а лишь показал, что сборная поедет на Олимпиаду. Победа над Кореей позволила россиянкам получить путевку на соревнования в Токио.
Читайте также:
Хоккеист Хабибулин рассказал о тюрьме в США и России 90-х
Овечкин посетил Великую китайскую стену
Хоккеисты китайского "Куньлуня" не смогли получить российские визы
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" на акции протеста с ребенком — это "политический заказ" , считает адвокат.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.