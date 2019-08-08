Хоккеист Хабибулин рассказал о тюрьме в США и России 90-х

Известный российский вратарь Николай Хабибулин в интервью "Матч ТВ" рассказал о том, как в 2010 году попал в тюрьму в штате Аризона. Хоккеист, выступавший за "Эдмонтон Ойлерз", был остановлен полицией за вождение в нетрезвом виде. Он за рулем "Феррари" превысил скорость, из-за чего попался патрульным.
"То, что произошло — для меня это был определенный урок. И это будто сверху мне сказали: "Давай-ка, пора тебе задуматься". Этот случай напрочь отбил у меня все желание даже глоток пива делать перед тем, как садиться за руль. Если бы у нас в России были жестче законы, я был бы только за.
Тюрьма? Типичный палаточный городок, тенты. Жара стояла, август месяц, 38 градусов ночью, никаких кондиционеров. Так что приятного мало.
Там не было сильно криминальных личностей. Никаких уголовников — только обычные люди, кто не платил алименты или был пойман на вождении в нетрезвом виде. Все могли уходить на работу", — заявил Хабибулин.
Также гокипер сказал, что ему было просто вернуться в Россию. Хабибулин стал тренером вратарей сборной России. В США он прожил с 1994 по 2017 год.
"Я всего пару лет после карьеры жил в Аризоне. Не скажу, что мне тяжело было переезжать, Россия же цивилизованная страна. Это не 90-е годы, когда есть нечего было, сейчас все доступно, не было желания вернуться в Америку", — заявил хоккеист.
Читайте также:
Овечкин посетил Великую китайскую стену
Хоккеисты китайского "Куньлуня" не смогли получить российские визы
Судьба трансфера Чалова в "Кристал Пэлас" решится сегодня
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.
Обращение прокуратуры в суд о лишении родительских прав родителей, которые "гуляли" на акции протеста с ребенком — это "политический заказ" , считает адвокат.
В Крыму погибли во время купания чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу.