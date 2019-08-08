Овечкин посетил Великую китайскую стену

Хоккеист Александр Овечкин посетил Великую китайскую стену. Снимком капитан "Вашингтон Кэпиталз" поделился в соцсетях.

Россиянин прилетел в Азию в качестве посла НХЛ. Ранее Овечкин постели матч китайской лиги, где провел символическое вбрасывание и организовал мастер-класс для юных хоккеистом.

Овечкин в 2018 году впервые в своей карьере стал обладателем Кубка Стэнли. Всего он провел 1084 матча, в которых набрал 1211 очков (658 шайб+553 передачи).

Фото: twitter.com

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