Хоккеисты китайского "Куньлуня" не смогли получить российские визы

Китайский клуб КХЛ "Куньлунь" не сможет принять участие в предсезонном турнире в Челябинске. В соревнованиях, которые начнутся 10 августа, китайцы должны были сыграть с "Металлургом", "Трактором" и "Северсталью".

"Куньлунь" выступил с заявлением, в котором указал, что не может справиться с ситуацией из-за "непредвиденных обстоятельств непреодолимой силы". Клуб сможет приехать в Россию, но только на следующий турнир в Магнитогорске.

"Мы приносим организаторам турнира и болельщикам искренние извинения и надеемся на понимание. Есть в жизни обстоятельства, на которые мы не можем повлиять при всем желании", - говорится в заявлении клуба.

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