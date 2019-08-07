Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал пожертвование на восстановление Института исследования рака в Каире. Сумма составила 3 млн долларов, сообщает The Tactical Times
5 августа в столице Египта случился взрыв из-за столкновения двух автомобилей. В результате трагедии погибли 16 человек, 21 был ранен. Сильно пострадало здание института рака.
Салах - самый известный египетский футболист. Он выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Ранее играл за "Базель", "Челси", "Фиорентину" и "Рому".
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