Футболист Салах пожертвовал $3 млн на восстановление института рака

Футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах сделал пожертвование на восстановление Института исследования рака в Каире. Сумма составила 3 млн долларов, сообщает The Tactical Times

5 августа в столице Египта случился взрыв из-за столкновения двух автомобилей. В результате трагедии погибли 16 человек, 21 был ранен. Сильно пострадало здание института рака.

Салах - самый известный египетский футболист. Он выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. Ранее играл за "Базель", "Челси", "Фиорентину" и "Рому".

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