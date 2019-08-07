Команда колонии Кокорина и Мамаева сыграет с белгородским "Салютом"

Матч между футбольной командой ИК-4 Белгородской области и профессиональным клубом "Салют Белгород" состоится 10 августа. Игра будет закрытой для болельщиков, сообщает ТАСС.

В пресс-службе клуба сообщили, что на поле выйдет не основной состав. Участие в матче примут президент клуба, ветераны "Салюта", а также молодежь. Трансляции игры не будет, но запись будет опубликована позже.

Также стал известен регламент матча - шесть на шесть, два тайма по 30 минут. Игра состоится в колонии в 11 утра. Основной состав не примет участия из-за того, что у "Салюта" 9 августа матч в ПФЛ. Команда выступает в зоне "Центр" и после трех туров занимает третье место.

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